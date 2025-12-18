Benzini seven Trump, elektrikli otomobil pazarını Çin'e mi bıraktı?

ABD Başkanı Donald Trump, iklim ve maliyet endişelerine rağmen geleneksel benzin motorlu araçları elektrikli araçlara tercih etme yönünde net bir tutum sergilemektedir. Trump yönetimi, Ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana, fosil yakıtla çalışan araçları yoldan çıkarmaya yönelik birçok teşviki iptal etmiştir. Bu geri almaların kapsamı oldukça geniş olup, 2030 yılına kadar ABD'de satılan araçların yüzde 50'sinin elektrikli olması gerektiğini şart koşan Biden yürütme emrinin iptal edilmesi, şarj altyapısı için milyarlarca dolarlık fonlamanın dondurulması ve elektrikli araç satın alımlarında 7.500 dolar vergi kredisinin kaldırılması gibi adımları içermektedir. Aynı zamanda Trump yönetimi, petrol ve gaz sektörü lehine yeşil enerji programlarının finansmanını da kesmiştir.

Trump'ın elektrikli araç politikasının gerekçeleri

Trump, 'saçma egzoz emisyon standartlarının' otomobil endüstrisini öldürdüğünü savunmakta ve Oval Ofis'te toplanan otomobil şirketi yöneticilerine yakıt verimliliği düzenlemelerinin arabaları çok pahalı hale getirdiğini doğrulamıştır. Başkan, bu politikaları 'yeşil yeni dolandırıcılığının' sonu olarak nitelendirmektedir. Geri almaların bir sonucu olarak, ABD araçları Biden'ın 2022-2031 model binek otomobiller ve hafif kamyonlar için belirlediği yakıt ekonomisi standartları altındaki galon başına 50 mil yerine, yalnızca galon başına yaklaşık 35 mil yakıt ekonomisi gerektirecektir. Bu değişiklik, sürücülerin daha fazla yakıt tüketmesi ve buna bağlı olarak daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir.

Geri almaların iklim ve tüketici üzerindeki etkileri

Eleştirmenler, bu geri almaların hem iklim hem de tüketiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmektedir. California Valisi Gavin Newsom, bir Demokrat olarak Trump'ın 'Büyük Petrol bağışçılarına tam olarak istediklerini verdiğini: tüketiciler için daha zayıf korumalar ve kirleticiler için daha büyük karlar' söylemiştir. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin tahminlerini doğrulayan Newsom, görevden ayrılan verimlilik standartları altında ulusal yakıt tüketiminin yılda 70 milyar galon azaltılmış olacağını belirtmiştir. ABD kar amacı gütmeyen savunuculuk grubu Endişeli Bilim İnsanları Birliği'nde Temiz Ulaşım Programı Direktörü Steven Higashide, zayıflatılmış yakıt ekonomisi kurallarının nihayetinde benzin fiyatını artıracağını söylemektedir. Higashide, elli yıllık artan yakıt verimliliği standartlarının sürücüleri petrol piyasası şoklarından koruduğunu, onlara daha temiz hava verdiğini ve nihayetinde onlara 5 trilyon doların üzerinde tasarruf ettirdiğini vurgulamıştır.

ABD'de insanları ve malları taşımak, gezegeni ısıtan karbon emisyonlarının yüzde 29'una katkıda bulunmakta ve ekonomideki sektörlere göre en büyük paya sahip olmaktadır. En son yakıt ekonomisi standartları, NHTSA'ya göre 710 milyon metrik tondan fazla iklim kirliliğinin atmosfere girmesini engellemiştir. Benzin arabaların emisyonlarının üçte biri kadar emisyon üreten elektrikli arabalar, EV satışları 2025'in ilk dokuz ayı boyunca rekor kırdığı için ABD yollarının karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmaya hazırdı. Ancak bu ilerlemenin durması beklenmektedir. Ben Scott, ABD politikasının yakıt ekonomisi standartları ve elektrikli araç teşvikleriyle ilgili öngörülemez doğasının, ABD araç filolarının karbonsuzlaştırılmasını yavaşlatacağını belirtmiştir.

Çin'in elektrikli araç pazarında yükselen egemenliği

Trump'ın otomobil verimliliği standartlarını geri alma hamlesi ABD petrol endüstrisi için 'açık bir kazanım' olduğunu belirten İngiltere merkezli iklim düşünce kuruluşu Carbon Tracker'da Enerji Talebi başkanı Ben Scott, 'Ancak bu Çin için daha da büyük bir zafer, çünkü ABD'yi elektrikli araç geçişinde daha da geride bırakıyor' diye eklemiştir. 2024 yılında dünya çapında satılan arabaların yaklaşık yüzde 20'si elektrikli olmuş ve bu oran 2023'e göre yüzde 25 artış göstermiştir. Satılan 17 milyondan 11 milyonu Çin'deyken, ABD'deki satış yaklaşık 1,6 milyonda kalmıştır. Çin'in iç pazar otomobil satışlarının yarısına yakını 2024'te elektrikli olmuş, ABD'deki yüzde 10'a kıyasla çok daha yüksek bir orana ulaşmıştır.

Çin, ABD'nin tam tersine, düşük emisyonlu arabaları ülke içindeki çoğu benzinli modelden daha ucuz hale getirerek maliyetleri düşürmeye yardımcı olan büyük devlet teşvikleri aracılığıyla küresel elektrikli araç pazarına hakim olmaktadır. Trump'ın elektrikli araç geri almaları, ABD yerli otomobil üreticilerini modası geçmiş içten yanmalı motor teknolojisine bağladığı için bu ayrımı daha da kötüleştirecek ve 'geleceğe tam olarak bağlanmak yerine' geçmişe dönüş sağlayacaktır. ABD otomobil devi Ford bu hafta, kısmen düzenleyici değişiklikler nedeniyle daha büyük araçları elektriklendirme planlarından geri çekildiğini açıklamış ve odağını benzinli ve hibrit kamyonlara kaydıracağını duyurmuştur.

Çin'in küresel pazardaki stratejisi ve geleceği

Çin'in şimdi kısmen ABD ve Avrupa Birliği tarifelerinin ihracatı sınırlaması nedeniyle bir elektrikli araç arz fazlası sorunu bulunmaktadır. Ancak Scott, bu daha ucuz arabaların Küresel Güney genelinde fiyata duyarlı pazarlara yol bulacağına inanmaktadır. 'Elektrikli araçlara geçiş her yerde kaçınılmazdır' diyerek, bu teknolojinin uzun vadeli geleceğinin garantili olduğunu vurgulamıştır. Çin'in bu stratejisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araç pazarını genişletme potansiyeline sahiptir.

Pil geri dönüşümü ve elektrikli araçların sürdürülebilirliği

Elektrikli araç pillerinin çok fazla enerji ve kaynak harcadığı endişelerine rağmen, güçlü pil geri dönüşümü, yeni çıkarılan malzeme miktarını önemli ölçüde azaltabilmektedir. ABD enerji düşünce kuruluşu Rocky Mountain Enstitüsü'nde temiz ulaşım uzmanı Ellen Kennedy, lityumun yüzde 90'ından fazlasının ve nikel ile kobaltın yüzde 95'inin pillerden geri dönüştürülebileceğini belirtmiştir. Pil mineral geri dönüşümü ve geri kazanımı gelişmeye devam ederken, fosil yakıtlar arzda sınırlı olup yalnızca bir kez kullanılabilmektedir.

Küresel karayolu taşımacılığı için 2024'te 2.150 milyon ton petrolün tek seferlik tüketimine karşılık, yaklaşık 125 milyon ton mineral, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla piller için tükenmez bir döngüsel ekonomi yaratılabilmektedir. Kennedy, 'Bu, elektrikli araçları gelecekte yolda tutabilecek kendi kendini sürdüren bir çıkarmadır' diyerek, bu teknolojinin uzun vadeli viabiliyetini vurgulamıştır. Pil teknolojisindeki ilerlemeler ve geri dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi, elektrikli araçların çevresel etkinliğini daha da artıracaktır.

Sonuç olarak, Trump yönetiminin benzin motorlu araçları destekleme politikası, kısa vadede ABD petrol endüstrisine fayda sağlayabilse de, uzun vadede küresel otomotiv pazarında Çin'in egemenliğini pekiştirmektedir. Elektrikli araç teknolojisine yapılan yatırımlar ve devlet teşvikleri, Çin'i bu alanda dünya lideri konumuna getirmiştir. ABD'nin bu alandaki geri adımı, iklim hedefleri açısından da önemli bir gerileme anlamına gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde elektrikli araç talebinin artması ve pil geri dönüşüm teknolojisinin ilerlemesi, elektrikli araçların gelecekteki rolünü daha da güçlendirecektir.