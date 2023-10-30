Berdimuhamedov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) haberine göre, Berdimuhamedov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle gönderdiği mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kardeş Türk halkını tebrik etti.

Berdimuhamedov, "Ülkenizin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki başarılarının yanı sıra devletlerarası ilişkilerimizin üst düzeye çıktığını görmekten gurur duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine kişisel katkınızı çok takdir ediyoruz ve ikili işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geçen hafta gerçekleştirdiği başarılı resmi ziyaretin Türkmen-Türk dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tarihinde yeni bir sayfa açacağına olan güvenini dile getiren Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, mutluluk, sorumlu olduğu devlet çalışmalarında üstün başarılar, kardeş Türkiye halkına ise huzur ve refah diledi.

Ayrıca, Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak, en içten tebriklerini ve en iyi dileklerini iletti.