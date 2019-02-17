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Berlin merkezli Global Kamu Politikaları Enstitüsü'nün raporu: Esed rejimi 300'den fazla kimyasal saldırı düzenledi

Berlin merkezli Global Kamu Politikaları Enstitüsü'nün raporuna göre Esed rejimi 8 yıllık iç savaş boyunca 300'den fazla kimyasal saldırı düzenledi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Washinton Post gazetesinin Berlin merkezli Global Kamu Politikaları Enstitüsü'nün raporlarına dayandırdığı haberine göre Esed rejimi 8 yıllık iç savaş boyunca 300'den fazla kimyasal saldırı düzenledi.
 
Çok farklı türden kimyasal silahın siviller üzerine atıldığını belirten rapora göre şu ana kadar 336 kimyasal silah kullanıldı. 
 
Saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından düzenlendiği belirtilirken, Rusya'nın desteklediği Kaplan Kuvvetlerinin de kimyasal saldırı düzenlediği ayrıca belirtildi.
 
Beşşar Esed'in kimyasal silah kullanımından dolayı uluslararası savaş suçlusu sayılabileceği ve yargılanabileceği ise rapordaki bilgiler arasında yer aldı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından Esed rejimine sınırlı bir şekilde askeri müdahalede bulunmuştu.

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