Berlin polisinin Filistin hazımsızlığı: Göstericilere sert müdahale

Almanya'nın başkenti Berlin'de gece gerçekleştirilen ve polisin sert müdahalede bulunduğu Filistin yanlısı gösteriye ilişkin Berlin polisinden açıklama yapıldı. Buna göre gösteri ve sonrasında çıkan olaylarda 102'si erkek olmak üzere toplam 193 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler hakkında fiziki saldırı ve direnme, anayasaya aykırı sembolleri kullanmayı da içeren 65 suçtan soruşturma açıldı.

Berlin'de İsrail ve Filistin yanlısı grupların da dahil olduğu 21 gösteride bin 500 polisin görev aldığı, 5 eyaletten takviye güvenlik güçlerinin Berlin'e konuşlandırıldığı belirtildi.

İSRAİL YANLISI GÖSTERİYE İZİN, FİLİSTİN GÖSTERİSİNE YASAK

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ikinci yıl dönümünde İsrail destekçisi grupların gün boyu eylemlerine izin veren Berlin polisi, Filistin yanlısı grupların Alexander Meydanında planlanan gösterisini son anda yasaklamıştı. Bunun üzerine yaklaşık 500 kişi Filistin'e destek için bir araya gelmiş, Berlin polisi de gösterinin izinsiz olduğunu belirterek sert müdahalede bulunmuştu.