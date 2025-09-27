İSTANBUL 21°C / 16°C
Dünya

Berlin sokaklarında Filistin sesleri yankılandı: 50 bin kişiden ''İsrail'i durdurun'' çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin sokaklarında 50 binden fazla kişi Filistin için destek yürüyüşü düzenledi. Başkent, 'Yaşasın Filistin' sesleriyle yankılanırken gösterilerde 'Soykırıma hayır', 'İsrail'i durdurun' yazılı pankartlar açıldı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 19:59
Berlin sokaklarında Filistin sesleri yankılandı: 50 bin kişiden ''İsrail'i durdurun'' çağrısı
Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı.

Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 50 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.

Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı. "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar." dedi.

Yahudi müzisyen Michael Barenboim de Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Tüm gözler Gazze'de sloganı, Gazze'deki soykırıma karşı protestoyu sokaklarda görünür kılmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Barenboim, Ukrayna'ya destek verenlerin olumlu karşılandığını, Filistin'i destekleyenlerin ise anında siyasi direniş ve karalama kampanyasıyla karşılaştığını ifade etti.

