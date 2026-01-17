Berlin sokaklarında traktörlü protesto: Tarım politikalarına kitlesel tepki

Hükümetin tarım politikalarını protesto etmek ve sürdürülebilir bir tarım politikasının geliştirilmesini talep etmek amacıyla başkentte binlerce çiftçi, "Tavrını göster! Dünyada sürdürülebilir tarım için" sloganıyla şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde bir araya geldi. Ardından şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşe traktörler de katıldı.

Kentte 60'ın üzerinde tarım ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği gösteride çiftçiler, "Ne yiyeceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz", "Mutlu hayvanların zamanı geldi", "Şimdi sistemi değiştirin", "Biyolojik çeşitlilik", "Gıdayı ve üreticileri seviyoruz" ve "Gen teknolojisine hayır, gerçek gıdaya evet" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Artık bıktık" ve "Biz sesimizi yükseltiyoruz, biz buradayız, insanlar ve hayvanlar için adalet" sloganları attı.

Çiftçiler, yaptıkları açıklamada, tarım endüstrisinin kar ettiği, buna karşılık çiftçilerin ve ekolojik tarımın zarar gördüğü bir sistemden şikayet etti.

Gıda endüstrisi ile perakende sektörünün fiyatları belirlemesi nedeniyle çiftçilerin varlıklarını kaybetmekten endişe duyduğuna işaret edilen açıklamada, her yıl yaklaşık 2 bin 600 tarım işletmesinin kapandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu sistemin insan, hayvan ve doğaya zarar verdiği, iklim krizini ilerlettiği ifade edildi.

Alman hükümetinin ise tarım şirketlerine, sanayi ve kimya lobisine boyun eğdiği vurgulanan açıklamada, hükümetin çiftçiler ve dünyada açlıkla mücadele için etkili önlemler almadığı bildirildi.

Polis, gösteriye 2 bin 800 kişinin katıldığı bilgisini paylaşırken, organizatörler bu sayının 8 bin olduğunu kaydetti.