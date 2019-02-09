İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Almanya Berlin’de başörtülü bir kız saldırıya uğrarken, bir başka olayda da 2 Suriyeli genç kız darbedildi.

  • AA
  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln ilçesindeki Hermann Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kadının, dün gece 12 yaşındaki başörtülü bir kıza saldırdığı belirtildi.

Olayda saldırgan kadının genç kızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, kızın saçlarını çektiği ve yabancı düşmanlığı içeren hakaretlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, saldırgan kadının, başörtülü kızı içinde kan olduğunu öne sürdüğü iğneyi batırmak ve yanında getirdiği biber gazını sıkmakla tehdit ettiği aktarıldı.

SALDIRGAN POLİS GELMEDEN KAÇTI

Saldırganın polis gelmeden kaçtığı, başörtülü kızın ise hafif yaralandığı bildirildi.

Berlin'de gerçekleşen bir başka olayda ise Marzahn ilçesindeki Helene-Weigel Meydanı’nda sohbet eden 15 ve 16 yaşlarında iki Suriyeli genç kıza yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin yabancı düşmanlığı içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

Saldırganın ardından iki kızın yüzüne yumrukla vurduğu ifade edilen açıklamada, daha sonra saldırganın olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki genç kızın yüzlerinden yara aldığı ve hastanede ayakta tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki olaya ilişkin polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı bildirildi.

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Fransa'da olaylar durulmuyor

Fransa'da olaylar durulmuyor

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA