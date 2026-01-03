Berlin'de kundaklama şüphesi... 50 bin hane karanlıkta kaldı

Polis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin'den yapılan açıklamada, Teltow Kanalı üzerindeki elektrik kablolarının yandığı ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.



Yetkililer, kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini belirtti.

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ve telefon hizmetinden yoksun kaldığını aktaran yetkililer, geniş bir bölgede ısıtma sistemlerinin de devre dışı olduğunu kaydetti.