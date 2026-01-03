İSTANBUL 14°C / 13°C
Dünya

Berlin'de kundaklama şüphesi... 50 bin hane karanlıkta kaldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarında çıkan yangın büyük bir kesintiye yol açtı. Yaklaşık 50 bin konut ile 2 bin ticari işletme elektriksiz kalırken, olayla ilgili kundaklama ihtimali araştırılıyor.

3 Ocak 2026 Cumartesi 18:21
Berlin'de kundaklama şüphesi... 50 bin hane karanlıkta kaldı
Polis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin'den yapılan açıklamada, Teltow Kanalı üzerindeki elektrik kablolarının yandığı ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Yetkililer, kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini belirtti.

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ve telefon hizmetinden yoksun kaldığını aktaran yetkililer, geniş bir bölgede ısıtma sistemlerinin de devre dışı olduğunu kaydetti.

