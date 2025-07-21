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Dünya

Berlin'de Şanlıurfalı iki grup arasında kavga: 1 ölü

Almanya'nın başkenti Berlin'de hafta sonu Şanlıurfalı iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Berlin'de Şanlıurfalı iki grup arasında kavga: 1 ölü
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Almanya'da başkent Berlin'de Şanlıurfalı iki grup arasında cumartesi günü yerel saatle 21.00 sıralarında "daha önceden satışı yapılan evden kalan 500 Euro nedeniyle" kavga çıktı. Gesundbrunnen semtindeki Bastian caddesinde yer alan kafenin önünde çıkan ve çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 30 yaşındaki Mesut Atsız bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atsız, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Alman polisi, 25 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı

Alman polisi, Atsız'ın ölümüne neden olduğu şüphesiyle 25 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Berlin polisinin olaya ilişkin soruşturması sürerken, cenazenin otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Atsız'ın Berlin'de kılınacak cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderilebileceği öğrenildi.

  • Berlin kavgası
  • Şanlıurfalılar
  • Almanya olayı

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