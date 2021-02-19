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Dünya

Berlin'de taksiciler yeni yasayı protesto ediyor

Berlin'de taksiciler Yolcu Taşıma Yasası'nda değişikliği protesto etti.

AA19 Şubat 2021 Cuma 19:50 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 19:50
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Almanya'nın başkenti Berlin'de taksiciler Federal Meclis'te görüşülen Yolcu Taşıma Yasası'nda değişikliği protesto etti.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde araçlarıyla toplanan yüzlerce taksici yasadaki değişikliği protesto etmek amacıyla klakson çalarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) önüne geldi. Burada bir müddet bekleyen taksiciler ardından araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Yaklaşık 2 sat süren protesto nedeniyle kent merkezindeki trafikte yoğunluk meydana geldi.

Protestoya katılan taksiciler yasadaki değişikliğin kendilerini iflasa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Meclis'te görüşülen yasa değişikliğiyle taksi firmaları dışındaki diğer araçlara çağrı almadan yolcu alabilme hakkı tanınıyor.

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