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Dünya

Berlin’deki Libya Konferansı'na Çin de katılacak

Çin, Almanya’nın başkenti Berlin’de pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na katılacağını açıkladı.

AA17.01.2020  17:04 - Güncelleme: 17.01.2020  17:04

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında 19 Ocak'ta Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı'na Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı’nın katılacağını bildirdi.

Sözcü, Yang’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisi olarak Almanya tarafının daveti üzerine katılacağını da ifade etti.

Çin’de 2007- 2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Yang, 2013-2017’de başbakanlık ve bakanlık arasında ara makam olarak faaliyet yürüten Devlet Müşavirliği görevini ifa etti.

ÇKP’nin en üst 25 isminin bulunduğu Politbüro Komitesi üyeliği de bulunan Yang, 2018'den bu yana partinin dışişleri noktasında en etkin isimlerinden biri olarak görev yapıyor.

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