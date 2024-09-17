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Dünya

Berlin'deki yangında korkunç şüphe! Türkiye devreye girdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç katlı binada gece yarısı çıkan yangında 2 Türk hayatını kaybetti. Polis, ‘kundaklama'dan şüpheleniyor. Binanın hem alt katındaki kuaförde hem de üst katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dakikalarca pencerede kurtarılmayı bekleyen anne Emine Çoban ile 5 yaşındaki oğlu Umutcan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Öte yandan şüpheli yangınla ilgili Türkiye devreye girdi.

17 Eylül 2024 Salı 08:51 - Güncelleme:
Berlin'deki yangında korkunç şüphe! Türkiye devreye girdi
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Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlı Eberswalde kentindeki 3 katlı binada yangın çıktı. Hem zemindeki berber dükkânı, hem de üst katlardaki daireler zarar gördü. Feci yangında Emine Çoban'la oğlu Umutcan (5) hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, anneyle oğlunun cama çıkıp yardım beklediğini; ancak yoğun duman nedeniyle gözden kaybolduklarını söyledi.

Alman medyasına göre polis, alevlerin hızlı yayılması nedeniyle kundaklama şüphesini araştırıyor.

Şüpheli yangınla ilgili Türkiye devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi. Anneyle oğlunun bir yıl önce Şanlıurfa'dan Almanya'ya gittiği öğrenildi.

Almanya'da iki Türk yangın kurbanı

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