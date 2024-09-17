Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlı Eberswalde kentindeki 3 katlı binada yangın çıktı. Hem zemindeki berber dükkânı, hem de üst katlardaki daireler zarar gördü. Feci yangında Emine Çoban'la oğlu Umutcan (5) hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, anneyle oğlunun cama çıkıp yardım beklediğini; ancak yoğun duman nedeniyle gözden kaybolduklarını söyledi.

Alman medyasına göre polis, alevlerin hızlı yayılması nedeniyle kundaklama şüphesini araştırıyor.

Şüpheli yangınla ilgili Türkiye devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi. Anneyle oğlunun bir yıl önce Şanlıurfa'dan Almanya'ya gittiği öğrenildi.

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