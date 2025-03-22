Berri'den ''İsrail, ateşkesi 1500'den fazla kez ihlal etti'' çıkışı

Meclis Başkanı Berri, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ordusu ve yargısının yanı sıra Ateşkesi Denetleme Komitesi'ne çağrıda bulunarak, bugün ülkenin güneyinde yaşananlara açıklık getirilmesini istedi.

Lübnan'ın ve bölgenin büyük patlamaya sürüklenmesinden en çok İsrail'in yararlanacağı uyarısında bulunan Berri, "İsrail hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını hem de ateşkes anlaşmasını 1500'den fazla kez ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Lübnan ve Hizbullah'ın ise İsrail'in ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldığının altını çizen Berri, Lübnanlılara İsrail bahaneleri karşısında Lübnan devletinin anayasal kurumları etrafında birlik olma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

