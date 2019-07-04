29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5935
  • 6,32
  • 254.526
  • 99.416
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Besiç milis gücünün yapılanması İran'la sınırlı değil'

İran'da Besiç olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis güçlerinin yeni komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani, Besiç'in yapılanmasının İran'la sınırlı olmadığını Irak, Suriye ve Yemen'e kadar uzandığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mehr Haber Ajansına göre, Tuğgeneral Süleymani, başkent Tahran'da Besiç Komutanlığına atanması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Komutasını üstlendiği milis gücünün sadece ülke içinde görev almadığını söyleyen Süleymani, "Besiç'in yapılanması İran'la sınırlı değildir. Besiç, Akdeniz kıyılarından Irak, Suriye ve Yemen'e kadar yapılanmıştır." dedi.

İsfahan Devrim Muhafızları Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Süleymani, salı günü İran lideri Ali Hamaney tarafından Besiç Komutanlığına getirilmişti.

BESİÇ NEDİR?

İran'da Kasım 1980'de Irak Savaşı sırasında Ayetullah Humeyni'nin seferberlik ilanıyla Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde kurulan milis gücü Besiç, savaş durumunda 3 milyon kişiyi aşan bir güce ulaşabiliyor.

Özellikle mahalle mescitlerinde örgütlenen Besiç üyelerinin görevleri arasında rejim karşıtı isyanların bastırılması, iç güvenliğin sağlanması ve kanunların uygulanması da yer alıyor.

Besiç, son yıllarda İran'ın Suriye'deki iç savaşa müdahalesi ve orada verdiği kayıplarla da gündeme gelmişti.

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çok sert tepki: Açıkça özür dilemeliler!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çok sert tepki: Açıkça özür dilemeliler!

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek

Vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA