'Besiç milis gücünün yapılanması İran'la sınırlı değil' İran'da Besiç olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis güçlerinin yeni komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani, Besiç'in yapılanmasının İran'la sınırlı olmadığını Irak, Suriye ve Yemen'e kadar uzandığını belirtti.