'Beşir hala resmi konutunda' iddiası

Beşir'in ailesinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün medyada yer alan haberlerin aksine Beşir'in, başkent Hartum'un Bahri kentindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne götürülmediğini ileri sürdü.

Söz konusu kaynak, "Beşir hala resmi konutunda bulunuyor. Bunun dışında, başka bir yere nakledildiğine dair açıklamalar doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Askeri Geçiş Konseyinden konuya dair henüz açıklama yapılmadı. Konseyin Sözcüsü Zeynelabidin el-Kebbaşi İbrahim, devrik liderin kardeşleri Abdullah ile Abbas'ın dün yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Yerel medyanın, dün, askeri ve aile kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, devrik lider Ömer el-Beşir'in, ordu karargahı yakınındaki resmi konutundan, beraberinde eski iktidar partisi Ulusal Kongreden yetkililerle başkent Hartum'daki yüksek güvenlikli Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği belirtilmişti.

(AA)