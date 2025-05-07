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Dünya

Beşşar Esed, Rusya'nın Zafer Günü kutlamalarına davet edilecek mi? Kremlin'den yanıt!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, Rusya'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına davet edilip edilmeyeceği sorusuna, 'Hayır, böyle bir plan yok' yanıtını verdi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
Beşşar Esed, Rusya'nın Zafer Günü kutlamalarına davet edilecek mi? Kremlin'den yanıt!
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının sakin ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için Rus güvenlik güçlerinin her şeyi yaptığını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümünde gerçekleştirilecek Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR?"

Bir gazetecinin kutlama hazırlıkları esnasında Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik düzenlediği İHA saldırılarını hatırlatması üzerine Peskov, "Kiev rejimi özünde terörist eylemlere olan eğilimini göstermeye devam ediyor. Özel servisler ve ordumuz, Büyük Zafer kutlamalarının sakin, istikrarlı ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar Ukrayna'da ilan ettiği geçici ateşkesin yürürlükte kalmaya devam ettiğini belirtti.

BEŞŞAR ESED, RUSYA'NIN ZAFER GÜNÜ KUTLAMALARINA DAVET EDİLECEK Mİ?

Rusya'da yaşayan Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Zafer Günü kutlamalarına davet edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Peskov, "Hayır, böyle bir plan yok." dedi.

Ayrıca Peskov, Zafer Günü kutlamaları sırasında Moskova'da mobil internete getirilen kısıtlamalar konusunda anlayış çağrısında bulunarak, "Bu görkemli Zafer Günü'nün uygun seviyede kutlanmasını istiyoruz ki böylece tüm etkinlikler organizatörlerin amaçladığı gibi gerçekleşsin. Aynı zamanda, içinde bulunduğumuz tehlikeli komşuluğu da hesaba katmalıyız." diye konuştu.

Peskov, 10 Mayıs'a kadar Moskova'da mobil internetin işleyişinde geçici kısıtlamalara hazırlıklı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • Rusya

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