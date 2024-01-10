İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9607
  • EURO
    32,8983
  • ALTIN
    1948.4
  • BIST100
    7874.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray: ABD, Kızıldeniz'de çatışma peşinde değil
Dünya

Beyaz Saray: ABD, Kızıldeniz'de çatışma peşinde değil

ABD yönetimi, Husilerin saldırılarını sürdürdüğü Kızıldeniz'de çatışma peşinde olmadığını ve sonraki adımlar için ilgili paydaşlarla yakın koordinasyon içinde bulunduğunu bildirdi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Beyaz Saray: ABD, Kızıldeniz'de çatışma peşinde değil
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Kızıldeniz'deki son durumu değerlendirdi.

Kirby, Kızıldeniz'de Husilerin devam eden saldırılarıyla ilgili gündemi yakından takip ettiklerini ve hem bölgesel hem de uluslararası aktörlerle yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün oylanması beklenen Kızıldeniz tasarısına ilişkin Konsey üyeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kirby, "Bu kritik konuda uluslararası bir dayanışma göstermek üzere BMGK üyeleriyle yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Muhtemelen bugün oylanacak olan tasarının metni, Husilerin derhal saldırılarını durdurmasını talep ediyor." dedi.

Kirby, bölgede tansiyonun artmasını istemediklerini ifade ederek, "ABD, Kızıldeniz'de çatışma peşinde değil, uygun olan sonraki adımlarla ilgili müttefiklerimizle yakın istişarelerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Hamas ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği emaresi yok

Öte yandan, Kirby, Hamas ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğu ve Kuzey Kore silahlarının Gazze'de kullanıldığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Kirby, "Hamas ile Kuzey Kore arasında bir tür askeri ilişki olduğuna yönelik bir emare görmedim. Şu anda bunu teyit edecek bir şey yok elimde." dedi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri ilişkileri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.