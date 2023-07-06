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Dünya

Beyaz Saray, ''ABD-Rusya görüştü'' iddiasını yalanlamadı

Beyaz Saray, bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasıyla ilgili yorum yapmayarak, Ukrayna olmadan bu konuda herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
Beyaz Saray, ''ABD-Rusya görüştü'' iddiasını yalanlamadı
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için" bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin'e yakın isimlerle New York'ta görüştüğü iddiasıyla ilgili Bates, "Yönetimin bir üyesi olmayan sivil vatandaşlar adına konuşmayacağım." dedi.

Bates, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin de görüşmeyle ilgili bilgilendirildikleri iddialarına da yanıt vermeyerek, önceliklerinin Ukrayna'ya destek vermek olduğunu söyledi. Bates, Ukrayna ile ilgili Ukrayna olmadan herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.

UKRAYNA'YA MİSKET BOMBASI DESTEĞİ

Bates, ABD'nin, Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararını duyuracağına yönelik haberlere ilişkin, daha önceden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in bu seçeneğin "aktif olarak değerlendirdiğini" belirttiğine işaret etti.

Bu konuda yeni bir duyuruları olmadığını söyleyen Bates, odak noktalarının Ukrayna'ya ülkelerini savunurken ihtiyaç duydukları mühimmatı temin etmek olduğunu vurguladı.

KUR'AN-I KERİM MUSHAFININ YAKILMASI

Bates, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta Kur'an-ı Kerim mushafının yakılmasıyla ilgili ise bu gibi eylemlerin Müslümanların ve diğer dini azınlık gruplarının din ve inanç özgürlüğü haklarını özgürce kullanmalarını etkileyecek bir korku ortamı yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"İsveçli yetkililerin de dediği gibi bu eyleme izin verilmiş olmasının onaylandığı anlamına gelmeyeceğini" kaydeden Bates, Başkan Biden'ın inançlı biri olarak diğer inançlara saygı duyduğunu ve insanların da kendi inancına saygı duymasını istediğine işaret etti.

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