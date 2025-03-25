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Dünya

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz konusunda anlaştı

Beyaz Saray, Riyad'daki ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamasında, ABD ile Ukrayna'nın 'Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması' konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

AA25 Mart 2025 Salı 17:56 - Güncelleme:
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz konusunda anlaştı
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da 23-25 Mart tarihleri arasında ABD ve Ukrayna teknik heyetleri arasında Karadeniz'deki duruma ilişkin müzakerelerin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamaya göre ABD ile Ukrayna, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması, güç kullanımının ortadan kaldırılması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi konularında mutabık kaldı.

İki ülke, savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularında da ortak çalışma iradelerini ortaya koydu.

MUTABIK KALDILAR

ABD ve Ukrayna teknik heyetleri ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin mutabakatının uygulanması hususunda mutabık kaldılar.

"Enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımları memnuniyetle karşılanmaktadır." denilen açıklamada, ABD ile Ukrayna'nın, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu da yapıldı.

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