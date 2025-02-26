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Dünya

Beyaz Saray, basın rotasyonunun kontrolünü Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden almak istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'daki basın rotasyonunun kontrolünü Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden (WHCA) alacaklarını açıkladı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
Beyaz Saray, basın rotasyonunun kontrolünü Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden almak istiyor
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Sözcü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'daki basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir adım atacağını duyurdu.

Leavitt, ABD Başkanının kamuya açık etkinliklerinin takibinden sorumlu olan yerleşik Amerikan medyası grubunun görev rotasyonunu bundan sonra WHCA'dan alacaklarını söyledi.

ABD'li sözcü, on yıllardır WHCA tarafından sadece bazı belirli ABD medya kuruluşlarına Beyaz Saray'da başkanın takibiyle ilgili süreçlerde rol verildiğini, Beyaz Saray Basın Biriminin bu görevi tamamen alarak yerel medyanın da bu süreçte rol almasına imkan sağlanacağını vurguladı.

Leavitt, "Beyaz Saray Muhabirleri Derneği uzun zamandır hangi gazetecilerin ABD Başkanına bu en mahrem alanlarda soru sorabileceğini belirliyordu. Artık öyle olmayacak. Bundan böyle Beyaz Saray basın rotasyonu, Beyaz Saray basın ekibi tarafından belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar bu görevi yürüten CNN, NBC, ABC, New York Times ve benzeri önde gelen ulusal medya kuruluşlarının bu rollerine devam edeceğini kaydeden Leavitt, bunların yanına şimdiye kadar hiç adı geçmemiş yerel medya kuruluşlarının da bu rotasyona ekleneceğini söyledi.

- WHCA'DAN BEYAZ SARAY'A TEPKİ

Öte yandan, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden yapılan açıklamada, "ABD'de özgür basının bağımsızlığına gölge düşürdüğünü" belirttiği duyuru karşısında hayal kırıklığı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, başkanın haber yapacak gazetecileri seçeceğini gösteriyor. Özgür bir ülkede liderler kendi basın mensuplarını seçememelidir." ifadesini kullandı.

ABD'de birçok başkanlık etkinliği, başkanın seyahatte olup olmamasına bağlı olarak şehir içi ya da şehir dışı rotasyon ile takip ediliyor. On yıllardır bu rotasyon Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından kontrol ediliyor ve dernek belirli bir günde yazılı basın, radyo ve televizyon görevlerini üstlenecek medya kuruluşlarını belirliyordu.

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