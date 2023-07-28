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Dünya

Beyaz Saray bütçe açığı beklentisini düşürdü

Beyaz Saray, ABD ekonomisinin bütçe açığına yönelik tahminini bu yıl için 26 milyar dolar düşürürken, gelecek yıl için ise 31 milyar dolar artırdı.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Beyaz Saray bütçe açığı beklentisini düşürdü
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin martta Kongre'ye sunduğu 2024 mali yılına yönelik bütçe teklifindeki ekonomik tahminlerde revizyona gidildi.

Buna göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2025'te yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Ülke ekonomisine ilişkin martta yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 0,4, gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2025'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörülmüştü.

Enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3, gelecek yıl için yüzde 2,5 ve 2025 için yüzde 2,3 oldu.

Beyaz Saray'ın işsizlik oranına ilişkin beklentileri de bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2025 için yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini, 26 milyar dolarlık azalışla 1,543 trilyon dolara düşürüldü.

Beyaz Saray'ın martta yayımladığı tahminlerde, 2023 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 14 artışla 1,569 trilyon dolara çıkması öngörülmüştü.

Ülkenin 2024 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 31 milyar dolarlık artışla 1,877 trilyon dolara çıkarıldı.

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