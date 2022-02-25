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Dünya

Beyaz Saray, Çernobil Nükleer Santrali çalışanlarının rehin alınmasını kınadı

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair 'güvenilir' raporların ardından ABD'nin duruma karşı 'öfkeli' olduğunu belirterek Rusya'yı kınadı.

İHA25 Şubat 2022 Cuma 06:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 06:59
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Rusya'nın Ukrayna işgali aralıksız devam ederken, ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede endişe korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

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