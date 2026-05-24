ABD'nin Başkenti Washington'daki Beyaz Saray çevresinden silah sesleri duyuldu. Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki basın mensupları art arda silah sesleri duyulduğunu aktardı.
Bahçedeki basın mensupları Gizli Servis tarafından acil olarak brifing salonuna yönlendirildi.
Seslerin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığı ve bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
