Beyaz Saray: Destek vermeye hazırız

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaları değerlendirdi.

Hem Filistin hem de İsrail'in bu konuda soruşturma yaptığına işaret eden Psaki, "Her iki tarafı da derinlemesine ve şeffaf bir soruşturma yapmaya ve kayda değer kanıtları paylaşmaya çağırıyoruz. ABD de onlara her türlü desteği vermeye hazır." ifadesini kullandı.

Psaki, soruşturmalar için kendilerine talep gelmesi durumunda bunu değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

- Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.



Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile daha sonra yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.