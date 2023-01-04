Beyaz Saray: Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

Yonhap'ın haberine göre, Sözcü Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, ortak nükleer tatbikat açıklamasına atıfta bulunan Jean Pierre, iki liderin hükümetlerine söz konusu tatbikatlar yerine ABD'nin "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisine dayalı, ortak savunma hazırlıklarını daha da artırma talimatı verdiklerinin altını çizdi.

Jean Pierre, "ABD, ittifaka tamamen bağlıdır ve ülkenin tüm savunma gücü Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık sağlıyor." dedi.

Sözcü Jean Pierre, "Kamboçya'daki görüşmelerinin ardından (ABD Başkanı Joe) Biden ve Yoon, ekiplerine Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımı dahil, bir dizi senaryoya etkili ve iş birliği içinde bir yanıt verme görevi verdi. Yoon da açıklamasında, bu göreve atıfta bulunuyordu." diye konuştu.

Öte yandan Biden dün, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını vermişti.

Yoon ise ülkesinin Chosun Ilbo gazetesine verdiği röportajda, "Etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullanmıştı.

- KUZEY KORE, 2022'DE 90'I AŞKIN FÜZE FIRLATTI

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.