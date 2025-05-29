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Dünya

Beyaz Saray: İstanbul, barış müzakerelerinin yeni adresi olabilir

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta taraflar barış masasının kurulması için yeniden Türkiye'yi işaret ediyor. Rusya'nın ardından konuya ilişkin yeni açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten geldi. ABD'li sözcü, Rusya ile Ukrayna arasında gelecek hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapılmasını umduklarını kaydederek, 'Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz' dedi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Beyaz Saray: İstanbul, barış müzakerelerinin yeni adresi olabilir
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, "Anladığım kadarıyla ve umuyoruz ki Rusya ile Ukrayna, önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşmeler ve müzakereler yapacaklar. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu toplantı, Başkan'ın (Donald Trump) iki tarafın bir araya gelip doğrudan müzakere etmeleri için teşvik ve ısrar ettiği bir toplantıdır." değerlendirmesini yaptı.

GÖRÜŞME ÇAĞRISI VURGUSU

ABD'li sözcü, savaşın başından itibaren Trump'ın bu çatışmayı sona erdirmeyi istediği ve bu yüzden hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kamuoyu önünde defalarca doğrudan görüşme çağrısı yaptığını hatırlattı.

Leavitt ayrıca, Trump'ın bu görüşmelere ABD'den bir temsilci gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya, "Henüz belli değil, Başkan'ın bir temsilci göndermeyi planlayıp planlamadığını size bildireceğiz." diye yanıt verdi.

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