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Dünya

Beyaz Saray: Ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'da yıkılan Nova Kakhovka Barajı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz” dedi.

IHA6 Haziran 2023 Salı 23:41 - Güncelleme:
Beyaz Saray: Ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz
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Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin yıkılmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, açıklamada bulundu. Kirby, barajın yıkımına neyin neden olduğunu kesin olarak söyleyemediğini ifade ederek, söz konusu yıkıma Rusya'nın neden olduğu yönündeki raporları değerlendirdiklerini aktardı.

Dnipro Nehri üzerindeki barajın yıkılmasının muhtemelen "çok sayıda ölüme" ve binlerce Ukraynalının tahliyesine neden olduğunun açık olduğunu söyleyen Kirby, hasarın Ukrayna'nın enerji güvenliği üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğini belirtti. Kirby, "Barajdaki patlamadan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair raporları gördük. Bu raporları değerlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve daha fazla bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz, ancak ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz" dedi.

Barajın yıkılmasının savaş suçu teşkil edip etmeyeceği sorusuna Kirby, uluslararası hukukun sivil altyapının yıkılmasını yasakladığı cevabını verdi. Kirby ayrıca, ABD'nin etkilenenlere yardım sağlamak için insani yardım ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Rusya, saldırının arkasında olmadığını belirtirken Ukrayna tarafından bir "sabotaj eylemi" olduğunu iddia etti.

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