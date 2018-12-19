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Beyaz Saray resmen duyurdu: ABD askerleri Suriye'den çekiliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki askeri birlikleri çekme kararıyla ilgili bir açıklama yaparak, 'ABD askerlerinin çekilmesini başlattık.' ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı ise çekilme işleminin 24 saat içinde tamamlanacağını açıkladı.

  • star.com.tr
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerinin çekileceğini açıklamasının ardından bir basın brifingi yayımladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 yıl önce Orta Doğu'da çok güçlü ve çok tehlikeli bir güç olduğunu söyleyen Sanders, bugün ABD'nin bu tehlikeye son verdiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'de elde edilen zaferin Küresel Koalisyon ve onun yürüttüğü operasyonlar için bir son olmadığını aktaran Sanders, "Küresel Koalisyon'un mücadelesi ikinci aşamasına geçerken, Suriye'deki ABD askerleri de evlerine dönmeye başladı." dedi.
 

 

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD'nin ve müttefiklerinin Amerikan çıkarlarının korunması gerektiği her an yeniden sahaya inmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Dışişleri 24 saatte, askerler 100 gün içinde terk edecek

Reuters'ta yer alan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı personellerin Suriye'den çekilmesi işlemi 24 saat içerisinde tamamlanacak. Askerlerin tamamen çekilmesi ise 60 ila 100 gün arasında sürecek.

 

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