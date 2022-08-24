İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2022 Çarşamba / 27 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1607
  • EURO
    18,1092
  • ALTIN
    1022.09
  • BIST100
    3060.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray: Rusya, Harkiv'de ''sahte referandum'' hazırlığında
Dünya

Beyaz Saray: Rusya, Harkiv'de ''sahte referandum'' hazırlığında

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'dan bazı bölgeleri 'ilhak etme planı'nı sürdürdüğünü ve bu konuda Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede 'sahte referandum' hazırlığında olduğunu söyledi.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydeden Kirby, "Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi."

  • Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby
  • Beyaz Saray
  • John Kirby

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.