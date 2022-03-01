Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: ''Putin, NATO'nun en büyük birleştiricilerinden biri oldu''

IHA 1 Mart 2022 Salı 06:22 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 06:23

ABD Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna'nın işgali karşısında NATO'nun tepkisi, ABD'nin nükleer alarm seviyesine ilişkin kararını ve casusluk faaliyetleri iddiasıyla 12 Rus yetkilinin sınır dışı edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının NATO'nun ortaklarını ve müttefiklerini daha da birleştirdiğine dikkat çeken Psaki, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemleri, modern tarihte NATO'nun en büyük birleştiricilerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. Rusya'nın saldırılarının, NATO üyelerinin Ukrayna'yı destekleme yönünde tarihsel adımlar atmasına neden olduğunu belirten Sözcü Psaki, "Almanya tarihsel olarak çatışma bölgelerine silah göndermekten kaçındı, ancak şimdi krizin ciddiyeti nedeniyle bunu Ukrayna için yapıyor. Burada gördüğünüz birleşik bir Avrupa, birleşik bir batı, Başkan Putin'in önderliğindeki saldırganlığa ve işgale karşı duran birleşik bir NATO." dedi.

"ABD ALARM SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini belirterek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, "Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya'nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak. Başkan Putin'in direktiflerini değerlendiriyoruz. Şu anda veya yakın bir zamanda kendi alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Şunu da unutmamak gerekir ki, son birkaç ay ve yıl boyunca, Rusya ile bir dizi konuda önemli anlaşmazlıklar yaşadığımızda bile, Rusya ve ABD uzun zamandır nükleer kullanımın yıkıcı sonuçları olacağı konusunda hemfikirdiler" ifadelerini kullandı. Psaki yaptığı açıklamada, ABD'nin ve NATO'nun Ukrayna'da uçuşa yasak bölge kurmasının Rusya ile çatışmaları tetikleyeceğini de belirterek, "Bu kesinlikle bizi potansiyel olarak Rusya ile askeri bir çatışmaya sokabilir" dedi.

"RUS CASUSLAR SINIR DIŞI EDİLECEK"

Basın toplantısında, ABD'nin casusluk faaliyetleri iddiasıyla 12 Rus yetkilinin sınır dışı edilmesini planlandığını doğrulayan Sözcü Psaki, "Rus yetkililerinin ulusal güvenliğimize ters düşen casusluk faaliyetlerine katılarak, ABD'deki ikamet ayrıcalıklarını kötüye kullandıkları için sınır dışı etmenin birkaç aydır üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'nden bu karara eleştiri geldiğine dikkat çeken Psaki, "Düşmanca eylemin, kendi topraklarımızda casusluk faaliyetleri yürütmek olduğunu düşünüyorum" dedi.