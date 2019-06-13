28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,6344
  • 253.2
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, '3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı.

Sanders'ı "olağanüstü yetenekleriyle çok özel bir insan" olarak nitelendiren Trump, Sanders'ın muhteşem iş çıkardığını kaydetti.

Trump, "Umarım, Sanders Arkansas Valisi olarak seçime girmeye karar verir, harika olur. Sarah, çıkardığın güzel iş için tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sanders görevinden ayrılıyor

Sanders görevinden ayrılıyor

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

Villasını satıyor!

Villasını satıyor!

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA