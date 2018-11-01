Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Erdoğan ve Trump Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldı

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, 'İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar.' açıklamasını yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Sanders, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh'daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM Daire Başkanı Aslan´ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

TEM Daire Başkanı Aslan´ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA