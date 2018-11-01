Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Erdoğan ve Trump Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldı Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, 'İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar.' açıklamasını yaptı.