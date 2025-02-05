İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9114
  • EURO
    37,3987
  • ALTIN
    3306.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray: Trump, Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı
Dünya

Beyaz Saray: Trump, Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesinden kastının 'geçici olarak yerleştirme' olduğunu savunan Beyaz Saray, Filistinlilerin daha sonra kendi evlerine dönmeleri konusunda ise bir taahhütte bulunmadı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Beyaz Saray: Trump, Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme planına dair açıklamalarına "açıklık" getirdi.

ABD'li sözcü, Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere "geçici olarak" yerleştirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı ancak Filistinlilerin Gazze yeniden inşa edildikten sonra evlerine geri dönmeleri konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Leavitt, "Başkan'ın Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim." dedi.

Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi yerlere geçici mi yoksa kalıcı mı yerleştirileceğine ilişkin ısrarlı sorulara yanıt veren Leavitt, "geçici yeniden yerleştirme" ifadesini kullandı.

Leavitt, "Burası bir yıkım alanı. Su yok, elektrik yok. Başkan, bu kişilerin barış içinde yaşamasını istiyor. Bu çok cesur yeni planla bunu yapmaya kararlı." diye konuştu.

Öte yandan Leavitt, Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirterek, Trump'ın dünkü ifadelerinin bir "taahhüt" olmadığını kaydetti.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.