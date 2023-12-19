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Dünya

Beyaz Saray: Ukrayna için açıklayacağımız paket son olabilir

Beyaz Saray, Kongrede Ukrayna'ya yönelik yardımların onaylanmaması nedeniyle Ukrayna için hazırladıkları yardım paketinin muhtemelen son olacağını bildirdi.

AA19 Aralık 2023 Salı 10:46 - Güncelleme:
Beyaz Saray: Ukrayna için açıklayacağımız paket son olabilir
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, çevrim içi düzenlediği toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılbaşından önce Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıklayacaklarını belirten Kirby, "Bu yapıldığında, Ukrayna'ya yardım için artık fonumuz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kirby, Kongreye de Ukrayna'ya yönelik yardımları onaylama çağrısı yaparak, "Ukrayna'nın hala yardımımıza ihtiyacı var. Kongrenin kendi ulusal güvenlik çıkarlarımız için özgürlük ve demokrasinin yanında olmasının ve harekete geçmesinin vakti geldi de geçiyor." dedi.

- KONGREDE "UKRAYNA'YA YARDIM" KRİZİ

ABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.

Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

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