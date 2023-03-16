Beyaz Saray: Ukrayna'da halihazırda ateşkes Rusya'nın ''fethini'' tasdik eder

Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de Rus Su-27 uçağının taciziyle düşen ABD'ye ait MQ-9 İHA'sına ait yayımladıkları görüntülerin kendi açıklamalarını doğruladığını söyleyen Kirby, görüntülerin, Rusya tarafının bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını da gözler önüne serdiğini aktardı.

Kirby, görüntülerde "Rus uçağının agresif bir şekilde pervasızca uçtuğu ve üzerine yakıt boşalttıkları İHA'ya çarptığının" ve bunun kasıtlı bir taciz olduğunun görüldüğünü belirterek, "Görüntüler ne olduğu konusunda oldukça ikna edici ve bu, Rusların ne yaşandığı ya da yaşanmadığı konusunda söyledikleri yalanı kesinlikle çürütüyor." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan Rus pilotlarının İHA'ya kasıtlı olarak çarpma niyetinde olup olmadıklarını bilmediklerini söyleyen Kirby, "Pilotun uçağı vurmak istememiş olması tamamen mümkün ama açıkçası İHA ile aynı hava sahasında olmamalıydı zaten. İHA uluslararası hukuka uygun hareket ediyordu, kesinlikle yanlış bir şey yapmıyordu. Yani Rus savaş uçağının bu kadar yakın olması için bir sebep yoktu." dedi.

Kirby, Rusya ile bir çatışmaya girmeyi istemediklerini vurgulayarak öte yandan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Ukrayna'da ateşkes Rusya'nın 'fethini' tasdik eder"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in olası telefon görüşmesini desteklediklerini kaydeden Kirby, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna'nın perspektifini de dinlemesinin önemli olduğunu belirtti.

Kirby, diğer taraftan Çin'in sunduğu 12 maddelik barış planının uygulanmasının Rusya'nın Ukrayna topraklarını "işgali" anlamına gelebileceğini belirterek "Bu (ateşkes) kulağa son derece makul ve iyi bir şey gibi gelse de şu anda bir ateşkes temelde Rusya'nın (Ukrayna'da) fethini tasdik eder." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Çin'in önerdiği gibi bir ateşkesin Rusya'nın Ukrayna'da toprak kazanımlarını meşrulaştıracağına işaret eden Kirby, bunun aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın da ihlali anlamına geleceğini kaydetti.

Kirby, Rusya'nın Suriye'de de ABD İHA'larını taciz etmesinin bu ülkeyle çatışma yaratma olasılığına ilişkin soruya ise Rusya ile Suriye'de ve Avrupa'da çatışmaları önleme kanalları olduğunu ve bunun büyüyüp çatışmaya dönüşmesi için bir neden olmadığı görüşünü dile getirdi. Kirby, "Rusya ile çatışma peşinde değiliz." ifadesini kullandı.

Koordinatör Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderme planıyla ilgili bir soruya ise bunun ülkelerin egemen kararları olduğunu söyleyerek ABD'nin, Ukrayna'ya F-16 verme konusundaki pozisyonunun değişmediğini bildirdi. Kirby, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmesinin şu anda gündemde olmadığını hatırlattı.

- Japonya ve Güney Kore'ye destek

Japonya ve Güney Kore liderlerinin ikili güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması ve ekonomik güvenlik diyaloğunun oluşturulması konusunda mutabık kalmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kirby, ABD'nin Hint-Pasifik'te savunma ve güvenlik ittifaklarını güçlendirme çalışmaları kapsamında iki ülkeyi desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Kirby, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmasını "şiddetle" kınadıklarını belirterek, Japonya ve Güney Kore ile işbirliklerini geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Koordinatör Kirby, İsrail'de yaşanan gerilimle ilgili de İsrailli liderleri uzlaşıya çağırdıklarını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu konudaki çabalarını desteklediklerini kaydetti.