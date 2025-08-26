Beyaz Saray ve Fed arasında kriz şiddetleniyor! Trump'a karşı yeni hamle

İSTANBUL 28°C / 20°C
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı dava açacağı bildirildi.

26 Ağustos 2025 Salı 22:37
Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell yaptığı açıklamada, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti.

Bu "yasa dışı" eylemi sorgulayan bir dava açacaklarını aktaran Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

TRUMP GÖREVDEN ALDIĞINI DUYURDU

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise "Başkan Trump, yasada herhangi bir neden bulunmamasına ve bunu yapmaya yetkisi olmamasına rağmen beni 'haklı nedenle' görevden aldığını iddia etti. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

