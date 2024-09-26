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Dünya

Beyaz Saray ve Pentagon arasında Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesi tartışması

Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdüren ABD'de Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı gönderilmesini tavsiye ettiği ancak Beyaz Saray'ın buna karşı çıktığı iddia edildi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Beyaz Saray ve Pentagon arasında Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesi tartışması
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NBC'ye bilgi veren üç ABD'li yetkiliye göre, Pentagon'dan üst düzey yetkililerin ABD'nin Ukrayna'ya savaş alanında kullanılmak üzere beyaz fosfor mühimmatı sağlamasını önerdiği belirtildi.

İsmini açıklamak istemeyen yetkililer, ancak Pentagon'un bu teklifinin Beyaz Saray tarafından birkaç kez reddedildiğini kaydetti.

IŞIK VE DUMAN ÜRETMEK İÇİN KULLANILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan haberde, Pentagon'un bu önerisiyle, Ukrayna'ya, düşman birliklerine karşı kullanmak üzere değil, ışık ve duman üretmek için beyaz fosforlu top mermileri sağlamak istediği öne sürüldü.

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Beyaz fosfor, oksijene maruz kaldığında anında tutuşan mumsu bir maddeden oluşuyor. Çok yüksek bir sıcaklıkta yandığı ve söndürülmesi zor olduğu için bu madde yüzeylere, özellikle de giysilere veya cilde yapıştığında ölümcül yanıklara neden olabiliyor. Genellikle sarımsak gibi kokan dumandaki kimyasallar akciğerlere ve gözlere de zarar verebiliyor.

BEYAZ FOSFOR İSRAİL TARAFINDAN KULLANILMIŞTI

Uluslararası kuruluşlar tarafından yasaklanan bu silahı İsrail birkaç defa Gazze saldırıları sırasında ve en son Lübnan'ın güneyinde kullanmış ve Lübnan Tarım Bakanlığı, bundan dolayı Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yer alan en az 60 bin zeytin ağacı ile 2 bin 600 dönümlük tarım ve çalılık arazinin tamamen kül olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad da 12 Eylül'de AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak beyaz fosfor bombasıyla yaptığı saldırılar sonucu yaklaşık 250 Lübnanlının yaralandığını ve hastanelerde tedavi gördüğünü açıklamıştı.

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