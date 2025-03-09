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Dünya

Beyaz Saray yakınlarında hareketli anlar! Silahlı bir kişi etkisiz hale getirildi

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın resmi konutu Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir çatışma yaşandığını ve güvenlik güçlerine ateş açan şüphelinin vurulduğunu açıkladı.

IHA9 Mart 2025 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Beyaz Saray yakınlarında hareketli anlar! Silahlı bir kişi etkisiz hale getirildi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi konutu Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışma yaşandı. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, Indiana eyaletinden başkent Washington DC.'ye seyahat eden intihara meyilli bir kişi hakkında yerel polisten bilgi alındığı ifade edildi. Açıklamada, Gizli Servis ekiplerinin gece yarısı şahsa ait olduğu belirlenen park halindeki bir aracı bulduktan sonra ona doğru yaklaştıkları aktarılırken, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir silah doğrulttu ve silahlı bir çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş edildi. Şüpheli bölgedeki bir hastaneye kaldırılmıştır ve durumu bilinmemektedir" denildi. Gizli Servis personelinden yaralanan olmadığı bildirildi.

Başkan Donald Trump'ın programı gereği olay esnasında Beyaz Saray'da olmadığı kaydedilirken, Metropolitan Polis Departmanı'nın olayla ilgili bir soruşturma yürüteceği açıklandı.

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