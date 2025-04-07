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Dünya

Beyaz Saray ''yalan haber'' dedi: Trump, tarifeleri 90 gün durdurdu iddiası

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurma kararı almayı değerlendirdiği yönündeki haberleri yalanladı. Sözcü Karoline Leavitt, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Beyaz Saray ''yalan haber'' dedi: Trump, tarifeleri 90 gün durdurdu iddiası
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.

Söz konusu haber, ABD'de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.

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