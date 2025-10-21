İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,971
  • EURO
    48,754
  • ALTIN
    5697.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'a yeni balo salonu! 200 milyon dolarlık inşaat başladı
Dünya

Beyaz Saray'a yeni balo salonu! 200 milyon dolarlık inşaat başladı

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın binaya eklenmesini istediği 200 milyon dolarlık yeni balo salonunun inşası için yıkım başladı.

IHA21 Ekim 2025 Salı 15:02 - Güncelleme:
Beyaz Saray'a yeni balo salonu! 200 milyon dolarlık inşaat başladı
ABONE OL

ABD başkanının resmi konutu Beyaz Saray'da 650 kişi kapasiteli yeni balo salonunun inşaatı başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği balo salonu için Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın bazı bölümleri yıkıldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray arazisinde yeni, büyük ve güzel Beyaz Saray Balo Salonu'nun inşasına başlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Beyaz Saray'dan tamamen ayrı olan Doğu Kanadı, bu sürecin bir parçası olarak tamamen modernize ediliyor ve tamamlandığında her zamankinden daha güzel olacak. 150 yılı aşkın süredir her başkan, Beyaz Saray'da büyük partiler, devlet ziyaretleri vb. için insanları ağırlayacak bir Balo Salonu'na sahip olmayı hayal etmiştir.

Bu çok ihtiyaç duyulan projeyi nihayet başlatan ve ilk Başkan olmaktan ve üstelik bunu Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir maliyet çıkarmadan gerçekleştirmekten onur duyuyorum. Beyaz Saray Balo Salonu, birçok cömert vatansever, büyük Amerikan şirketi ve ben de dahil olmak üzere özel olarak finanse ediliyor. Bu Balo Salonu, gelecek nesiller tarafından memnuniyetle kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Trump daha önce 200 milyon dolar değerindeki yeni balo salonunun mevcut yapıya "yakın" olacağını, ancak binayı değiştirmeyeceğini söylemişti. Trump Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Mevcut binaya müdahale olmayacak. Yakınında olacak" demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.