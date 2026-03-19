ABD'de başkent Washington, D.C. semalarında tespit edilen kimliği belirsiz insansız hava araçları (İHA), ülkenin güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı. Üstelik hedef alınan nokta, sıradan bir bölge değil; üst düzey isimlerin yaşadığı kritik bir askeri üs.

The Washington Post'un aktardığına göre, yaşanan gelişmeler yalnızca başkentle sınırlı kalmadı; hem ABD genelinde hem de küresel ölçekte tedirginliği tetikleyen bir güvenlik krizine dönüştü.

Habere göre son 10 gün içinde, Fort Lesley J. McNair askeri üssü üzerinde bir gece içerisinde birden fazla İHA tespit edildi. Söz konusu üs, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi kritik isimlerin ikamet etmesi nedeniyle özel bir hassasiyet taşıyor.

DURUM MASAYA YATIRILDI

Yetkililer, İHA'ların çıkış noktasını hâlâ tespit edemezken, yaşanan gelişme üzerine güvenlik protokolleri hızla devreye alındı. Beyaz Saray'da düzenlenen kritik toplantıda durum masaya yatırıldı. Güvenlik riski nedeniyle iki üst düzey ismin farklı bir noktaya taşınması seçeneği de gündeme geldi, ancak şu ana kadar bu yönde somut bir adım atılmadı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

İHA ihlalleri yalnızca başkentle sınırlı kalmadı; ülke genelinde alarm seviyesini yukarı taşıdı. Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst ve MacDill Air Force Base başta olmak üzere bazı kritik üslerde tehdit seviyesi "Charlie" düzeyine çıkarıldı. Bu seviye, istihbaratın olası bir saldırıya işaret ettiği anlamına gelirken, bir üst kademe olan "Delta" doğrudan saldırı beklentisinde devreye giriyor.

"YERİNDE KAL" TALİMATI

Özellikle MacDill Üssü'nde hafta içinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Şüpheli bir paket nedeniyle ziyaretçi merkezi saatlerce kapatılırken, ayrı bir güvenlik olayı sonrasında personele "yerinde kal" talimatı verildi.

Washington, D.C. semalarındaki İHA hareketliliğiyle eş zamanlı olarak United States Department of State de küresel çapta alarma geçti. Dünya genelindeki tüm diplomatik temsilciliklere gönderilen acil talimatta, Orta Doğu'da devam eden ABD/İsrail-İran geriliminin "yansıma etkileri" yaratabileceği vurgulandı ve güvenlik durumlarının derhal gözden geçirilmesi istendi.

İRAN İHTİMALİ

ABD'li yetkililer, İHA'ların kaynağına ilişkin henüz net bir bulguya ulaşılamadığını belirtirken, olası bir İran bağlantılı misilleme ihtimalinin de tamamen dışlanmadığı ifade ediliyor.