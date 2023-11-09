Beyaz Saray'da bir skandal daha: Gazze'yi destekleyen meclis üyesi tepkiyle karşılandı

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt olarak, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in sosyal medya paylaşımında kullandığı "nehirden denize" ifadesiyle ilgili, "Bu ifadenin kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz. Bu, Beyaz Saray'daki birçok kişi tarafından söylendi." sözlerine yer verdi.

Sözcü Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tlaib ile konu hakkında konuşup konuşmadığıyla ilgili elinde bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Jean-Pierre, "Şu anda kullandığımız dil konusunda dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu çok ama çok net bir şekilde ifade ettik ve bu konuda konuşmaya devam edeceğiz." diye ekledi.

Filistin asıllı Tlaib salı günü yaptığı sosyal medya paylaşımında, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında kalan bölgeye atıfta bulunarak, Filistin'in "Nehirden denize" özgür olacağı sloganına yer vermiş, kadın siyasetçi hakkında bu ve benzeri ifadelerinden dolayı Temsilciler Meclisinde kınama kararı alınmıştı.

CAIR TLAİB'E DESTEK VERDİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi'nin Rashida Tlaib'i İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle kınama kararına tepki gösterdi.



CAIR İcra Direktörü Nihad Awad, yazılı açıklamasında, "Amerikan Müslüman toplumu, hükümetimizin Filistin halkına karşı desteklediği savaş suçlarından dehşete düşen milyonlarca Amerikalının endişelerini temsil etmede sesi vazgeçilmez olan Temsilci Rashida Tlaib'i hedef alan bu ikiyüzlü ve ırkçı saldırıya karşı çıkıyor. (Tlaib) bu korkakça kınamayı bir şeref madalyası olarak taşımalı." ifadelerine yer verdi.

"Sesimizi susturmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulunan Awad, ABD Kongresindeki tek Filistin asılı Tlaib'in sesinin sansürlenmesine karşı Temsilciler Meclisi'ndeki hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratları harekete geçmeye çağdı.

Awad, kınama kararı alanların "Tarihin yanlış tarafında" olduklarını kaydetti.

Öte yandan, bir grup ABD Temsilciler Meclisi Üyesi ve Kongre personeli, Gazze'de ateşkes talebinde bulunmak üzere Kongre binası önünde bir araya gelerek "Ateşkes şimdi" yazan pankart açtı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterenler arasında, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Rashida Tlaib, Cori Bush, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar gibi isimler yer aldı.