İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2259
  • EURO
    52,9017
  • ALTIN
    6616.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'da çatışma sesleri! Güvenlik güçleri hedef alındı
Dünya

Beyaz Saray'da çatışma sesleri! Güvenlik güçleri hedef alındı

ABD Başkanı'nın konutu Beyaz Saray yakınlarında güvenlik güçlerine ateş açan ve bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli şahıs, Gizli Servis ajanlarının karşı ateşiyle vurularak yakalanırken; olayın Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in konvoyunun geçişinden kısa süre sonra yaşanması büyük paniğe yol açtı.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 11:26 - Güncelleme:
Beyaz Saray'da çatışma sesleri! Güvenlik güçleri hedef alındı
ABONE OL

ABD Başkanı ve ailesinin resmi konutu olan Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri yükseldi. ABD Gizli Servisi, dün şüpheli bir şahsın güvenlik güçlerine ateş açtığını bildirdi.

Gizli Servis Direktör Yardımcısı Matthew Quinn düzenlediği basın toplantısında, Gizli Servis görevlilerinin kendisine yaklaştığını fark eden şüphelinin yaya olarak kaçtığını ve görevlilere doğru ateş açtığını söyledi. Quinn, şüphelinin Gizli Servis ajanlarının karşı ateş açması sonucu vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Quinn ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in konvoyunun olaydan "kısa bir süre önce" bölgeden geçtiğini, ancak şüphelinin konvoya yönelme niyeti olduğuna dair bir bulgu bulunmadığını ifade etti. Olayda ayrıca bir çocuğun şüpheli tarafından vurulduğunu belirten Matthew Quinn, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Quinn, olayın Başkan Donald Trump'a yönelik önceki saldırı girişimleriyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Bunun başkana yönelik olup olmadığını şu an bilmiyoruz, ancak araştıracağız" cevabını verdi.

ABD başkentinde Washington D.C'de güvenlik önlemleri, geçen ay Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası artmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.