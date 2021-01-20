Beyaz Saray'da en uzun gece: Trump'tan giderayak Venezuela kararı

20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son gecesinde imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle ABD'deki Venezuelalıların sınır dışı edilmesi işlemlerinin 18 aylığına askıya alınmasını sağladı.

Bu kararına gerekçe olarak "Venezuela'da kötüleşen şartları" gösteren Trump, ayrıca Venezuelalıların sınır dışı edilmemesinin dış politika açıdan ABD'nin çıkarına olacağını belirtti.

Ağır suç işlemiş Venezuelalıların, kararname kapsamına girmediği açıklandı.

Miami Herald gazetesi, kararnamenin, gözaltı ya da sınır dışı edilme tehdidi altında yaşayan 200 bine yakın Venezuelalıya rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.

Pew Araştırma Merkezi, 2017 yılında ABD'de 130 bin Venezuelalının yasa dışı şekilde yaşadığı tahmininde bulunmuştu.

Joe Biden, ABD Başkanı seçilmeden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, ABD'de yaşayan Venezuelalıların ülkede kalmalarını ve çalışma izni almalarını sağlayacak düzenlemeleri bir an önce hayata geçirme vaadinde bulunmuştu.

GİDERAYAK YAPTIRIM KARARI

DW Türkçe'nin haberine göre, Trump yönetimi, görevi devretmeden önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu dolaylı olarak hedef alan bir dizi yaptırım karar daha aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Maduro'nun kontrolündeki petrol şirketi PDVSA'nın Amerikan yaptırımlarına takılmamasına yardımcı olmakla suçlanan üç şahıs, 14 tüzel kişilik ve altı gemiye mali yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Söz konusu kişi ve işletmelerin, ABD yetkililerce Maduro'ya yakın bir isim olarak tanımlanan Kolombiyalı iş insanı Alex Saab ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

ABD, Afrika ülkesi Cape Verde'de tutuklu olan Saab'ın iadesini istiyor.

BİDEN DA GUAİDO'YU BAŞKAN OLARAK TANIYACAK

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken ise ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlarken Trump yönetimi gibi Biden yönetiminin de Veneuzela'daki muhalefet lideri Juan Guaido'yu bu ülkenin devlet başkanı tanıyacağını söyledi.

Biden'ın Maduro yönetimine yönelik "daha etkili" yaptırımlar uygulamayı hedeflediğini belirten Blinken, Venezuela'ya daha fazla insani yardımda bulunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.