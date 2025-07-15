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Dünya

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı... Bahçeye girişler yasaklandı

Beyaz Saray'ın Pennsylvania Caddesi'ne bakan ön girişinde, gazetecilerin çekim yapmak için beklediği alan, Gizli Servis tarafından güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine kapatıldı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 23:02 - Güncelleme:
Beyaz Saray'da güvenlik alarmı... Bahçeye girişler yasaklandı
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ABD basınında çıkan haberlere göre, Gizli Servis yetkilileri, Beyaz Saray'ın Pennsylvania Caddesi'ne bakan ön cephesindeki çimlik alana girişleri, güvenlik önlemleri kapsamında durdurdu.

Çekim için alanda bekleyen gazeteciler ise Gizli Servis yetkilileri tarafından Beyaz Saray'daki James S. Brady Brifing Odası'na yönlendirildi.

Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada yer alan iddialarda kimliği belirsiz bir kişinin söz konusu alana tanımlanamayan bir cisim attığı öne sürüldü.

Kısa süreli güvenlik önlemlerinin ardından, alan yerel saatle 11.56 itibarıyla tekrar basın mensuplarının girişine açıldı.

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