ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik görüşmede tansiyonun yeniden yükseldiği iddia edildi.

"RUSYA KABUL ETMEZSE UKRAYNA YOK OLUR"

Financial Times'a konuşan kaynakların aktardığına göre Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ikinci kez sert bir şekilde uyararak "Eğer Rusya'nın barış şartlarını kabul etmezsen Ukrayna yok olur" diye bağırdı.

TRUMP KÜFÜRLER ETTİ

Yabancı kaynaklar, Trump'ın savaşın sona ermesi için Kiev'in bazı toprak kayıplarını kabul etmesi gerektiğinde ısrar ettiğini ve bu sırada sinirlenerek küfrettiğini öne sürdü.

Zelenski'nin bu görüşmedeki amacı Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı direnmeye devam edebilmesi için daha fazla askeri destek talep etmekti. Hedefinde ise uzun menzilli ve stratejik önemi tartışmasız Tomahawk füzeleri vardı; bu silahlar, Ukrayna'ya Rusya içlerine derinlemesine saldırı kabiliyeti sağlayacaktı.

TRUMP, ZELENSKİ'NİN HARİTALARINI YERE FIRLATTI

Görüşmede Zelenski, Trump'a karşılık olarak "binlerce dron" teklif etti, ancak Trump reddetti. Nedeni, bu silahların savaşta "tehlikeli bir tırmanışa" yol açacağı endişesiydi. İddia edilene göre tartışma o kadar alevlendi ki Trump, Zelenski'nin getirdiği Ukrayna cephe haritalarını yere fırlattı.

İsmini açıklamayan Avrupalı bir yetkiliye göre Trump, Zelenski'yi uyararak, "Putin sizi yok edecek" dedi. Trump ayrıca savaşın sona ermesi için Donbas bölgesinin tamamının Rusya'ya teslim edilmesi gerektiğinde ısrar etti. Zelenski ise soğukkanlı bir şekilde yanıt vererek "Putin barış istemiyor. Bu yüzden ona baskı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TRUMP'IN BÜYÜK BİR FIRSATI VAR"

Tartışmanın ardından taraflar kısa sürede ortak bir noktada buluştu. Ukrayna heyeti, Trump'ı cephe hattının mevcut durumunu koruyan bir ateşkes için ikna etti. Bu, Zelenski'nin daha fazla toprak kaybetmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baskısını durdurmasını sağladı.

Beyaz Saray'da görüşme sonrasında konuşan Zelenski, "Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirme konusunda büyük bir fırsatı var" dedi. Trump ise, "Umarım Tomahawk'lardan bahsetmeden savaşı bitirebiliriz" yanıtını verdi.

TOMAHAWK NEDEN ÖNEMLİ?

Tomahawk adlı bu uzun menzilli füzeler, 2.500 km'ye kadar erişim sağlayabiliyor ve neredeyse yarım tonluk savaş başlığı taşıyor. Askeri uzmanlar, bu silahların Ukrayna için bir "oyun değiştirici" olacağını söylüyor. Kiev, Tomahawk'ları kritik bir caydırıcı olarak görüyor; Rusya'nın ikmal hatlarını felç edebilecek ve düşman hatlarının gerisindeki füze ile dron fabrikalarını yok edebilecek kapasiteye sahip.

Bazı kaynaklara göre Trump, Zelenski'ye bu silahları vermeye hazırlanıyordu, ancak son anda Putin ile yaptığı telefon görüşmesi planları değiştirmiş olabilir. Trump, görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirirken, önümüzdeki iki hafta içinde Macaristan'da Putin ile yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Zelenski, Şubat ayında Beyaz Saray'a yılın ilk ziyaretini gerçekleştirmişti. Görüşmede Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenski'nin tavır ve kıyafetini sert bir şekilde eleştirmişti. Görüşme sırasında Trump, Ukrayna liderine "Savaş üzerinden kumar oynuyorsunuz. Şu an elinizde kartınız yok." demişti. Zelenski'nin Beyaz Saray'ı terk ettiği öne sürülmüştü.