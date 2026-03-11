Beyaz Saray'da İran paniği! Trump'a ''çıkış planı'' baskısı

İsrail'in sürüklediği İran savaşında hesapları şaşan ABD yönetimi, bir 'çıkış planı' için hazırlıklara başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonun hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Trump, "Planlanandan çok daha ilerideyiz" diyerek operasyonun "çok yakında sona ereceğini" düşündüğünü ifade etti. The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Trump, "Uzun yıllar sürecek bir barışa yol açabilecek bir sistem istiyoruz ve eğer bunu sağlayamıyorsak, en iyisi şimdi bu işi bitirelim" dedi.

HEDEFLERE ULAŞILDI

Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre Trump'ın bazı danışmanları, son günlerde ABD'nin savaştan nasıl çıkabileceğine dair bir plan hazırlanması gerektiğini savunmaya başladı. Danışmanların bu çağrısının arkasında ise yükselen petrol fiyatları ve uzun sürebilecek bir savaşın siyasi sonuçları yer aldı. Kaynaklara göre Trump'ın ekibi, ordunun hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını savunarak operasyonun sonlandırılması için uygun bir zemin oluşturulabileceği fikrinde birleşti.

PETROL FİYATI UYARISI

Enerji piyasalarını yakından takip eden Trump'ın danışmanlarının, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına kaygıyla bakmaya başladı. Cumhuriyetçiler arasında da benzer kaygılar başladığı aktarılırken, Trump'ın ekonomi danışmanlarından Stephen Moore, "Benzin ve petrol fiyatları yükseldiğinde her şeyin fiyatı artar. Zaten satın alınabilirlik bir sorunken bu durum ciddi zorluklara yol açıyor" diye konuştu.

BEYAZ SARAY: YALAN

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'a çıkış planı baskısı yapıldığı iddialarını reddetti. Leavitt, "Bu haber, anonim kaynaklardan gelen tamamen saçmalıklarla dolu" dedi. Operasyonun başarıyla sürdüğünü savunan Leavitt, "Başkanın en üst düzey yardımcıları operasyona odaklanmış durumda ve bu operasyonların sonu nihayetinde başkomutan tarafından belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

'OKULLARDAN FÜZE FIRLATILIYOR'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray'da açıklamada bulundu. İran'da 165 öğrencinin katledildiği ABD saldırısına ilişkin Hegseth, "İran okullardan ve hastanelerden füze fırlatıyor" ifadelerini kullandı. Hegseth "Bu sonsuz bir savaş değil. Saldırıya geçmemiz için daha davetkar bir ortam oluşturdular. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etsin istemiyoruz. Hiçbir ülke bizim kadar sivil zaiyatı önlemek için önlem almadı" dedi. İran'ın kendi güçleri sistematik olarak yok edildiği ve zayıflatıldığı için bilinçli olarak masumları hedef aldığını öne süren Hegseth, "İran yapayalnız ve fena halde kaybediyor" diye konuştu. Trump ise saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

9 GÜNDE 9.2 MİLYAR DOLAR HARCANDI

WashIngton Post'ta yer alan haberde, ABD'nin İran'a yönelik operasyonunda 9 günlük maliyeti aktarıldı. Pentagon'un üç yetkilisine dayandırdığı tahmine göre, İran'a yönelik askeri saldırının ilk 9 gününde ABD yaklaşık 9.2 milyar dolarlık mühimmat tüketti. Söz konusu rakam, ABD ordusunun silah stoklarının ne kadar hızlı azaldığını gösterirken, Kongre artan endişeleri de gündeme taşıdı.

TAHRAN İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Trump, "İran ile görüşebileceğini" dile getirdi. Fox News'e konuşan Trump, "İranlıların konuşmak istediğini duyuyorum. Mümkün. Şartlara bağlı" dedi. Trump, İran'ın yeni dini lideri için "Huzur içinde yaşayacağına inanmıyorum" dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes arayışında olmadıkların söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, yeni bir müzakere sürecinin gündemde olmadığını belirtti.

İRAN SAVAŞI AB'DE KRİZ ÇIKARDI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 'müzakere' ilkesini çiğneyip, ABD-İsrail saldırganlığından yana tavır alması birlik içinde krize neden oldu. Bazı AB ülkeleri, Komisyon Başkanı Leyen'i, özellikle İran savaşının başlamasından bu yana dış politikada yetkisini aşmakla suçluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yakın dostu Fransız milletvekili Nathalie Loiseau, "Bir kez daha, Ursula von der Leyen: Bu sizin işiniz değil. Yeter artık" diye tepki göstererek krizi açığa çıkardı.

'BU GÖREV KALLAS'IN'

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da "Yüksek temsilci (Kallas) birliğin ortak dış ve güvenlik politikasını yürütmektedir" diyerek Leyen'e eleştiride bulundu Alman Dış İlişkiler Konseyi Avrupa Merkezi Başkanı siyaset bilimci Linn Selle ise Ursula von der Leyen'in "dış politikada belirli bir rolü olmadığını fakat başkanın her zaman Avrupa Komisyonu'nu tüm alanlarda siyasi olarak temsil etmesi beklendiğini" ifade etti.