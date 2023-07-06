Beyaz Saray'da kokain skandalı!

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beyaz Saray'da çıkan kokainle ilgili ilk resmi açıklamayı yapan Jean-Pierre, kokainin Beyaz Saray'ın oldukça yoğun kullanılan Batı Kanadı (West Wing) bölgesinde bulunduğunu teyit etti.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın bu bölgesinde turların düzenlendiğini belirterek geçen hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri rutin ziyaretçi turlarının yapıldığını ifade etti.

Gizli Servis'in konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiğini belirten Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın bu konuda güncel bilgilendirildiğini aktardı.

Jean-Pierre, kokaini sokan kişinin tespit edilmesi halinde, Beyaz Saray'ın cezai kovuşturmayla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin bir soruya ise bu konuda spekülasyon yapmayacağı yanıtını verdi.

Sözcü, Beyaz Saray'ın uyuşturucu testi dahil katı yönergelere tabi olduğunu ve Gizli Servis'in soruşturma sonucuna uygun hareket edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

