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  • Beyaz Saray'da Kovid-19 dehşeti devam ediyor: Trump'ın en yakınındaki isim pozitif çıktı!
Dünya

Beyaz Saray'da Kovid-19 dehşeti devam ediyor: Trump'ın en yakınındaki isim pozitif çıktı!

AA04 Ekim 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 18:55
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ABD Başkanı Trump’ın Özel Kalem Müdürü Luna, Kovid-19'a yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Trump’ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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