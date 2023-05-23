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Dünya

Beyaz Saray'da Nazi paniği! Güvenlik bariyerlerine çarpan araç...

ABD'de Beyaz Saray yakınlarındaki güvenlik bariyerlerine çarpan araçtan Nazi bayrağı çıktı, sürücü gözaltına alındı.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 11:13 - Güncelleme:
Beyaz Saray'da Nazi paniği! Güvenlik bariyerlerine çarpan araç...
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ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Meydanı'nda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. ABD Gizli Servisi'nin yaptığı açıklamada, kiralık bir kamyonun Lafayette Meydanı'nda güvenlik bariyerlerine iki kez çarptığı, araçtan da Nazi bayrağı çıktığı belirtildi. Kasten yapılmış bir eylem olup olmadığı bilinmeyen olayda sürücü gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik gerekçesiyle çevre yollar trafiğe kapatıldı.

Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Beyaz Saray'da görüşme yapan Başkan Joe Biden'ın ise olay sırasında nerede olduğu belirtilmedi.

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